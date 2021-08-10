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МЧС России проведен урок мужества для участников «Территории смыслов»

МЧС России проведен урок мужества для участников «Территории смыслов»

9 августа в городе Солнечногорске советник Министра МЧС России Андрей Мерзликин провел урок мужества для участников пятой смены «Служение Отечеству» всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

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