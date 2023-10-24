Немоляева высказалась о поведении Пугачевой и Галкина

Народная артистка РФ Светлана Немоляева, знакомая всем по фильмам «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», высказалась о поведении Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, которые сегодня выставляют в соцсетях счастливые фото с Кипра, куда они переехали после того, как началось обострение палестино-израильского конфликта.