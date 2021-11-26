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«Барин миловать велел»: петербуржцы ответили сарказмом на решение Смольного отложить введение QR-кодов

Власти Петербурга перенесли срок введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания и магазинов с 1-го на 27 декабря.

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