Антон Юрьевич Геращенко

Украинский политик, который являлся министром внутренних дел Украины в 2019 до 2021.Он занимался призывом людей с сайта «Миротворец» к ведению партизанской войны и к размещению данных о военных из России, которые участвовали в операции в Сирии.
Украинский политик, который являлся министром внутренних дел Украины в 2019 до 2021.Он занимался призывом людей с сайта «Миротворец» к ведению партизанской войны и к размещению данных о военных из России, которые участвовали в операции в Сирии.
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