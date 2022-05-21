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Антон Юрьевич Геращенко

Антон Юрьевич Геращенко

Украинский политик, который являлся министром внутренних дел Украины в 2019 до 2021.Он занимался призывом людей с сайта «Миротворец» к ведению партизанской войны и к размещению данных о военных из России, которые участвовали в операции в Сирии.

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