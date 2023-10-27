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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 28 октября в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 28 октября в Крыму

ФЕСТИВАЛЬ Пещера «Таврида» (Белогорский район, пгт Зуя) «Крым PRO красоту», 12+ 28 и 29 октября, 11:00 Посетителей ждёт насыщенная программа: двухдневная ярмарка, мастер-классы, модный показ, концерт и многое другое.

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