Куда сходить: интересные мероприятия 28 октября в Крыму

ФЕСТИВАЛЬ Пещера «Таврида» (Белогорский район, пгт Зуя) «Крым PRO красоту», 12+ 28 и 29 октября, 11:00 Посетителей ждёт насыщенная программа: двухдневная ярмарка, мастер-классы, модный показ, концерт и многое другое.
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