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Бельгийский вундеркинд в 11 лет получил степень бакалавра физики. Он собирается найти механизм бессмертия

Бельгийский вундеркинд в 11 лет получил степень бакалавра физики. Он собирается найти механизм бессмертия

7 Июль — 1 год понадобился Лорану Симонсу на завершение курса в Антверпенском университете. Бельгийскому вундеркинду всего 11 лет, но жить мальчик собирается вечно: он утверждает, что способен найти механизм бессмертия для всего человечества.

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