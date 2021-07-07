Бельгийский вундеркинд в 11 лет получил степень бакалавра физики. Он собирается найти механизм бессмертия

7 Июль — 1 год понадобился Лорану Симонсу на завершение курса в Антверпенском университете. Бельгийскому вундеркинду всего 11 лет, но жить мальчик собирается вечно: он утверждает, что способен найти механизм бессмертия для всего человечества.