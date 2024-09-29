Европа хочет избавиться от финансового контроля США, запустив свою платежную систему

Европа хочет сбросить с себя ярмо тотального контроля финансовых операций со стороны США. Крупнейшие банки Евросоюза в ближайшее время планирует запустить свою платежную систему Wero, которая станет мощным противовесом таким американским гегемонам, как Visa и Mastercard.