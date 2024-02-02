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Представитель МИД РФ: Эквадор передаёт российскую военную технику США под внешним давлением

Представитель МИД РФ: Эквадор передаёт российскую военную технику США под внешним давлением

Используя традиционную политику кнута и пряника, Соединенные Штаты буквально принуждают некоторые, в основном небольшие, государства продавать военную технику и вооружения, в том числе поставленные Россией, которые затем Пентагон намеревается передать Киеву.

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