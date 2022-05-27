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Индульгенции для олигархов, аргумент против дефолта и новый антироссийский альянс

Индульгенции для олигархов, аргумент против дефолта и новый антироссийский альянс

Власти Запада могут дать российским «олигархам» возможность откупиться от санкций Идею «индульгенций для олигархов» на встрече министров финансов G7 в Германии выдвинула вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, узнало Associated Press.

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