Индульгенции для олигархов, аргумент против дефолта и новый антироссийский альянс

Власти Запада могут дать российским «олигархам» возможность откупиться от санкций Идею «индульгенций для олигархов» на встрече министров финансов G7 в Германии выдвинула вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, узнало Associated Press.
Власти Запада могут дать российским «олигархам» возможность откупиться от санкций Идею «индульгенций для олигархов» на встрече министров финансов G7 в Германии выдвинула вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, узнало Associated Press.
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