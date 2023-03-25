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В Южной Корее будет построено самое большое в мире колесо обозрения

Аттракцион будет расположен в парке Ханыль на северо-востоке города. "Поскольку парк географически близок к Северной Корее, SMG сосредоточит свое стремление и пожелания к объединенной Корее и национальному единству на Кольце", - сказано в сообщении.

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