В Южной Корее будет построено самое большое в мире колесо обозрения

Аттракцион будет расположен в парке Ханыль на северо-востоке города. "Поскольку парк географически близок к Северной Корее, SMG сосредоточит свое стремление и пожелания к объединенной Корее и национальному единству на Кольце", - сказано в сообщении.
Аттракцион будет расположен в парке Ханыль на северо-востоке города. "Поскольку парк географически близок к Северной Корее, SMG сосредоточит свое стремление и пожелания к объединенной Корее и национальному единству на Кольце", - сказано в сообщении.
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