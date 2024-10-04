📹⚡️Интересные кадры эскортирования борта №1 главы Ирана Масуда Пезешкиана многоцелевыми истребителями F-4E ВВС Ирана в ходе возврата с переговоров в Катаре.
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📹⚡️Интересные кадры эскортирования борта №1 главы Ирана Масуда Пезешкиана многоцелевыми истребителями F-4E ВВС Ирана в ходе возврата с переговоров в Катаре.