Три мушкетёра: Миледи

Предыдущий фильм заканчивается на том, что покушение на Людовика XIII (Луи Гаррель), за которым стоял не пойми кто, провалилось, а Констанцию Бонасье (Лина Кудри), ставшую свидетельницей заговора, похищают непонятно чьи люди в подозрительно черных плащах.