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Три мушкетёра: Миледи

Три мушкетёра: Миледи

Предыдущий фильм заканчивается на том, что покушение на Людовика XIII (Луи Гаррель), за которым стоял не пойми кто, провалилось, а Констанцию Бонасье (Лина Кудри), ставшую свидетельницей заговора, похищают непонятно чьи люди в подозрительно черных плащах.

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