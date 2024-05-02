Три мушкетёра: Миледи

Предыдущий фильм заканчивается на том, что покушение на Людовика XIII (Луи Гаррель), за которым стоял не пойми кто, провалилось, а Констанцию Бонасье (Лина Кудри), ставшую свидетельницей заговора, похищают непонятно чьи люди в подозрительно черных плащах.
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