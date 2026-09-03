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Mitsubishi и NEC вместе создают дроны с ИИ и новые системы обработки данных

Mitsubishi и NEC вместе создают дроны с ИИ и новые системы обработки данных

Япония ускоряет производство беспилотников Японские Mitsubishi Heavy Industries и NEC договорились совместно разрабатывать беспилотники с искусственным интеллектом, а также новые системы обработки данных для нужд оборонного ведомства.

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