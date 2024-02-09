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Украина показала применяемые против России Shark и Loki

Украина показала применяемые против России Shark и Loki

Украина показала применяемые против России БПЛА Shark и Loki в Эр-Рияде Украина показала беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые применяют против России, на оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.

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