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В Тюменской области подтоплены более 380 домов из-за паводка

В Тюменской области подтоплены более 380 домов из-за паводка

В Тюменской области подтоплено более 380 жилых домов из-за паводковых вод рек Ишим и Тобол. Согласно пресс-службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уровень реки Ишим в городе Ишим, районе сел Ильинка и Абатское продолжает снижаться.

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