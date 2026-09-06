Арбитражный суд Курской области принял иск на 134 млн рублей

Сумма иска столичного УКС к курскому «СтройКомплекту» составляет 133,99 млн рублей. Суд предоставил истцу отсрочку по уплате госпошлины в размере 1,2 млн рублей.
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