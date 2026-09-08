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Татар-информ

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С начала года леса в Татарстане восстановлены на 4,3 тыс. га

С начала года леса в Татарстане восстановлены на 4,3 тыс. га

Общая площадь лесовосстановления в этом году в Татарстане составила 4 тысячи 357 гектаров. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

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