Хроники Нарнии: житель Приморья выращивал коноплю в своем шкафу

Хроники Нарнии: житель Приморья выращивал коноплю в своем шкафу

В Приморье полицейские выявили незаконное культивирование конопли в домашних условиях. Местный житель оборудовал мини-плантацию в шкафу, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

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