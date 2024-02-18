«Я ухожу»: Matrang заявил об окончании музыкальной карьеры и возвращении в Россию

Рэпер Matrang запустил заявление о возвращении в Россию, об этом сообщает StarHit. Музыкант, который сейчас находится в Таиланде, вызывает тревогу у фанатов — он регулярно выходит на связь в соцсетях и просит финансовой помощи у поклонников.