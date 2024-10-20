Кристиан Хорнер: «Ферстаппен выиграло спринт и стартует с первого ряда в гонке – пока все складывается неплохо»

Хорнер оценил выступление Ферстаппена в квалификации к Гран-при США. Руководитель «Ред Булл» признал, что команда была немного разочарована итогами сессии, поскольку считала, что Макс Ферстаппен вполне мог оказаться на поуле.
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