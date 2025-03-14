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Блеф на фоне хаоса. Что хочет получить Запад под видом украинских редкозёмов

Блеф на фоне хаоса. Что хочет получить Запад под видом украинских редкозёмов

Политнавигатор Что стоит за шумом вокруг редкоземельных металлов на Украине, ведь ещё некоторое время назад никто вообще не думал над тем, что на остатках Украины можно ещё хоть чем-то поживиться, кроме того, что уже присвоили американские транснациональные гиганты вроде BlackRock, Vanguard и State Street.

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