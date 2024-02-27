Стало известно, кому и насколько проиндексируют пенсии с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии ожидает индексация. Их размер увеличат на 7,5%. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на официальном портале проектов правовых нормативных актов.
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