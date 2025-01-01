Первый день Нового 2025 года стал настоящей зимой. Обещанный снегопад идет во всю силу. Город понемногу заваливает сугробами.
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Первый день Нового 2025 года стал настоящей зимой. Обещанный снегопад идет во всю силу. Город понемногу заваливает сугробами.