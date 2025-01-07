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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бока» может подписать экс-хавбека «МЮ» и «ПСЖ» Эрреру из «Атлетика». Переговоры на продвинутой стадии

Журналист Сесар Луис Мерло пишет, что аргентинский клуб продвинулся в переговорах по поводу трансфера 35-летнего испанского полузащитника.

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