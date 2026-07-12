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Культуромания

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Китай представит стенд площадью 500 квадратных метров на Московской книжной ярмарке

Китай представит стенд площадью 500 квадратных метров на Московской книжной ярмарке

Китайская Народная Республика станет почетным гостем 39-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), которая пройдет с 2 по 6 сентября 2026 года в выставочном комплексе «Гостиный Двор», передает ТАСС.

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