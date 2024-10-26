Гуф избежал ареста после дебоша в бане. Выходя из суда, напал на журналиста

Страна и люди

Суд избрал мерой пресечения для рэпера Гуфа запрет определенных действийРэпер Гуф (Алексей Долматов) в своем автомобиле, 2011 годАнтон Волков/РИА Новости Рэпер Гуф избежал ареста после того, как ударил полицейского около подмосковной бани.