Гуф избежал ареста после дебоша в бане. Выходя из суда, напал на журналиста

Суд избрал мерой пресечения для рэпера Гуфа запрет определенных действийРэпер Гуф (Алексей Долматов) в своем автомобиле, 2011 годАнтон Волков/РИА Новости Рэпер Гуф избежал ареста после того, как ударил полицейского около подмосковной бани.
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