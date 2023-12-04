Ежегодная конференция «Комфортный город» состоится в московском центре «Зотов»

В Москве в конструктивном пространстве «Зотов» в период с 8 по 9 декабря состоится конференция ежегодная конференция «Комфортный город: жизнь без препятствий», целью которой является выявление актуальных проблем и тенденций в градостроительной сфере.
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