Почем тюльпаны к 8 Марта, и откуда их привозят на Ямал

Букет весенних цветов — популярный подарок к Международному женскому дню. Накануне 8 Марта журналисты «Север-Пресс» рассказали, откуда везут тюльпаны на Ямал, а также узнали, где можно купить выращенные на севере.
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