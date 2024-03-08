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Sun: Регулярно выигрывающую в лотерею жительницу Лондона подозревают в обмане

Sun: Регулярно выигрывающую в лотерею жительницу Лондона подозревают в обмане

Жительницу Великобритании подозревают в мошенничестве из-за ее частых выигрышей в лотерею. Женщину из Лондона, по имени Амелия Барнем заставили почувствовать себя «преступницей» из-за частоты своих побед.

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