Sun: Регулярно выигрывающую в лотерею жительницу Лондона подозревают в обмане

Жительницу Великобритании подозревают в мошенничестве из-за ее частых выигрышей в лотерею. Женщину из Лондона, по имени Амелия Барнем заставили почувствовать себя «преступницей» из-за частоты своих побед.
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