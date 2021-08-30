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Россияне бурно отреагировали на слова Захаровой, заступившейся за Поклонскую

Россияне бурно отреагировали на слова Захаровой, заступившейся за Поклонскую

Представитель МИД России Мария Захарова одной фразой колко парировала угрозы МИД Украины в адрес Натальи Поклонской.

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Vladimir Lioubimcev
Да не гражданство Украины стало проблемой и "портит жизнь", а такие украинские граждане, как Кулеба и ему подобные, стали проблемой УКРАИНЫ!!... Молитесь за Украину и украинцев...
Александр Черемухин
А мы и молимся,что бы не говорили один народ. Ну как можно забыть фильмы с участием украинских актеров,один Быков чего стоит это же Человечище с большой буквы. А Гоголь,а Шевченко да что там говорить. Так,что здоровья,мира и счастья Вам.
Валентин Щербаков
Кулеба такой же отморозок как и его шеф, жидёнок Зельцман, его тупорылая политкорректность показывает всю его недоношенность и недееспособность, рожу типичного бандеровца.
Владимир Тихомиров
А мы оторваны от всего знакомого! Да ещё ВОЗРАСТ!!! Завыть бы!!!
кормчий
Да ,не везёт евроукрам на министров иностранных дел, дебил за дебилом !

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