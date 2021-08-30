Россияне бурно отреагировали на слова Захаровой, заступившейся за Поклонскую

События в миреПолитикаРоссияне бурно отреагировали на слова Захаровой, заступившейся за Поклонскую Представитель МИД России Мария Захарова одной фразой колко парировала угрозы МИД Украины в адрес Натальи Поклонской.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevДа не гражданство Украины стало проблемой и "портит жизнь", а такие украинские граждане, как Кулеба и ему подобные, стали проблемой УКРАИНЫ!!... Молитесь за Украину и украинцев...Александр ЧеремухинА мы и молимся,что бы не говорили один народ. Ну как можно забыть фильмы с участием украинских актеров,один Быков чего стоит это же Человечище с большой буквы. А Гоголь,а Шевченко да что там говорить. Так,что здоровья,мира и счастья Вам.Валентин ЩербаковКулеба такой же отморозок как и его шеф, жидёнок Зельцман, его тупорылая политкорректность показывает всю его недоношенность и недееспособность, рожу типичного бандеровца.ВТВладимир ТихомировА мы оторваны от всего знакомого! Да ещё ВОЗРАСТ!!! Завыть бы!!!кормчийДа ,не везёт евроукрам на министров иностранных дел, дебил за дебилом !Комментировать
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