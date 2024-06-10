Пикап Tesla Cybertruck собрался на службу в полицию

Пикап Tesla Cybertruck собрался на службу в полициюНедавно вышедший на рынок электрический пикап Tesla Cybertruck и так имеет весьма грозный вид, плюс производителем заявлен пуленепробиваемый кузов, выдерживающий выстрелы из пистолета.
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