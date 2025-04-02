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Царьград

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Суд обязал уплатить Алексея Панина* 167 тысяч долга за умершую мать

Суд обязал уплатить Алексея Панина* 167 тысяч долга за умершую мать

Актёр, по данным соцсетей, скрывается от уголовного преследования в США.Суд обязал уехавшего из России актёра Алексея Панина* погасить 167 тысяч рублей долга по кредитке умершей мамы.

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