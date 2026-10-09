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Starlink получил частоты для работы внутри зданий и разрешение на 15 000 спутников: акции операторов рухнули

Starlink получил частоты для работы внутри зданий и разрешение на 15 000 спутников: акции операторов рухнули

SpaceX больше не нужны договоры аренды с наземными сетями — комиссия FCC разрешила использовать собственный спектр для прямой связи со смартфонами Федеральная комиссия связи США (FCC) одобрила заявку SpaceX на развёртывание и эксплуатацию 15 000 спутников Starlink с функцией прямого подключения к немодифицированным смартфонам (Direct-to-Device).

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