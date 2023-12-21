За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ватник Колорадский
    Все правильно, Даниилами, Артемами, Никитами, Егорами стали называть мальчиков отностиельно недавно, поэтому все они-...Эти водители стал...
  • holms sherlok
    надо с задницы 350 лоскутов кожи снять, чтобы на зеркала замша была для протирки...Смотрите, «дельцы...
  • GISMbICH
    М-да... Писать заголовки, - отдельный вид искусства.Ценопад продолжае...

Проекция на стекло и неубиваемый мотор — эту машину продают за 1,9 млн рублей

Проекция на стекло и неубиваемый мотор — эту машину продают за 1,9 млн рублей

Российские дилеры и частные продавцы продолжают завозить на рынок РФ новые хэтчбеки Suzuki Baleno. Цена на них стартует от 1,9 млн рублей, хотя еще весной текущего года «японца» можно было купить по цене 1,55 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх