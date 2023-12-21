Проекция на стекло и неубиваемый мотор — эту машину продают за 1,9 млн рублей

Российские дилеры и частные продавцы продолжают завозить на рынок РФ новые хэтчбеки Suzuki Baleno. Цена на них стартует от 1,9 млн рублей, хотя еще весной текущего года «японца» можно было купить по цене 1,55 млн рублей.
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