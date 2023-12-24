20-летний сын Рыжиего из «Иванушек» затмил красотой отца

Андрей Григорьев-Аполлонов поделился семейным фото в знаменательный день. Андрей Григорьев-Аполлонов с сыном Социальные сетиСолист группы «Иванушки International» не слишком часто делится семейными фотографиями.
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