Группа держателей облигаций Украины: предложение кабмина по госдолгу невыполнимо

Группа держателей облигаций Украины заявила, что первоначальные предложения правительства по реструктуризации международных облигаций на сумму около $20 млрд были неосуществимы, но переговоры по поиску решения будут продолжены, передает Reuters.
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