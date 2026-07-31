Трамп затруднился назвать срок завершения конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп дал интервью американскому телеканалу Real America's Voice, в котором с подачи ведущего Стива Грубера снова вернулся к своим излюбленным темам, которые обеспечивают ему внимание прессы: конфликт с Ираном, контроль над Гренландией, возможность третьего срока пребывания на президентском посту.
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