Официально отменён сериал Marvel «Чудо-человек»

Студия Marvel официально отменила сериал «Чудо-человек» после выхода первого сезона. Несмотря на первоначальные объявления о продлении проекта с участием Яхьи Абдул-Матина II и Бена Кингсли, работа над вторым сезоном так и не началась.
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