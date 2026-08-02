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Регионы России

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Официально отменён сериал Marvel «Чудо-человек»

Официально отменён сериал Marvel «Чудо-человек»

Студия Marvel официально отменила сериал «Чудо-человек» после выхода первого сезона. Несмотря на первоначальные объявления о продлении проекта с участием Яхьи Абдул-Матина II и Бена Кингсли, работа над вторым сезоном так и не началась.

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