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Германия будет готова поставлять Киеву ракеты Taurus: Хабек обещал

Германия будет готова поставлять Киеву ракеты Taurus: Хабек обещал

Кандидат в немецкие канцлеры Роберт Хабек указал, что поставил бы на Украину ракеты Taurus в случае своего избрания на должность.

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