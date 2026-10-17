Омские власти заявили, что убрали с остановок в городе практически все киоски по продаже вейпов. «На текущий момент в городе осталось 1 такое помещение из 120», - сообщил губернатор Хоценко.
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