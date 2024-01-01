«Стадо» из 18 миллионов членов КПСС развалили СССР. Как могло такое произойти?

Анатолий Страшко

Александр, я мог видеть кто в предгорбочёвские и горбачёвские годы с писком лез в партию. Сегодня они открыто говорят о том, зачем туда лезли. Иначе карьеры не сделать. У нас не говорят. Говорят в Латвии , например, на самом верху в правительстве. Да и у нас это не секрет. А как отлично высвечивают ситуацию в КПСС её бывшие начальники в республиках СССР. Да что республики. Наш Зюганов чего стоит. Это же характеристика КПСС хрущёвских, брежневских и горбачёвских времён. Зюганов говорит, говорит, красиво вроде , за народ. и ....всё. И говорит он уже два десятка лет. Толку то какого? Разве за Путина побеспокоился без шапки на холоде. А ведь этому "коммунисту" предлагали президентом стать. Впрочем как и Явлинскому в большие начальники предлагали. Нет, им выгоднее в оппозиции жопу в кресле надёжном греть. А то и вообще слинять в Сраиль. Подальше от опасностей. Говоруны, не более. В народе они не котируются.