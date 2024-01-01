Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • K50952
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    Это не имя , а сценический псевдоним! Может и в РФ шаманов нет?!Это уже вышак

«Стадо» из 18 миллионов членов КПСС развалили СССР. Как могло такое произойти?

«Стадо» из 18 миллионов членов КПСС развалили СССР. Как могло такое произойти?

Возвращаясь к событиям развала СССР меня до сих пор удивляет один момент - как 18 миллионное «стадо» членов партии допустили Развал СССР.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
Александр, я мог видеть кто в предгорбочёвские  и горбачёвские годы с писком лез в партию. Сегодня они открыто говорят о том, зачем туда лезли. Иначе карьеры не сделать. У нас не говорят. Говорят в Латвии , например, на самом верху в правительстве. Да и у нас это не секрет. А как отлично высвечивают ситуацию в КПСС её бывшие начальники в республиках СССР. Да что республики. Наш Зюганов чего стоит. Это же характеристика КПСС хрущёвских, брежневских и горбачёвских времён. Зюганов говорит, говорит, красиво вроде , за народ. и ....всё. И говорит он уже два десятка лет. Толку то какого? Разве за Путина побеспокоился без шапки на холоде. А ведь этому &quot;коммунисту&quot; предлагали президентом стать. Впрочем как и Явлинскому в большие начальники предлагали. Нет, им выгоднее в оппозиции жопу в кресле надёжном греть. А то и вообще  слинять в Сраиль. Подальше от опасностей. Говоруны, не более. В народе они не котируются.
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56 мин.
АС
Анатолий Страшко
Юрий, а где же &quot;народ&quot;. Быдло? Так может и правду говорят собчачьи самки.
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53 мин.
Сергей Другов
Автор пидор ты простых людей падла не имеешь права оскорблять
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