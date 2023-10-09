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Партия Шольца набрала 15,1% на выборах в Гессене и побила антирекорд

Партия Шольца набрала 15,1% на выборах в Гессене и побила антирекорд

Global Look Press/Fabian Sommer/dpa Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца потерпела поражение на региональных выборах в федеральной земле Гессен и побила свой же антирекорд по числу полученных голосов, пишет Spiegel.

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