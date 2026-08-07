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Живая Кубань

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На Кубани проходит уборка свеклы — переработано уже 500 тысяч тонн

На Кубани проходит уборка свеклы — переработано уже 500 тысяч тонн

На Кубани проходит уборка свеклы — переработано уже 500 тысяч тоннАграрии Краснодарского края убрали свеклу с 8,2 тысячи гектаров полей.

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