На Кубани проходит уборка свеклы — переработано уже 500 тысяч тонн

На Кубани проходит уборка свеклы — переработано уже 500 тысяч тоннАграрии Краснодарского края убрали свеклу с 8,2 тысячи гектаров полей.
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