Эксперт по кибербезопасности рассказал, кто стоит за страшными смс с призывами совершить теракт

Как реагировать взрослым и детям, ставшими жертвами мошеннических колл-центров. После теракта в «Крокусе» на телефоны подмосковных подростков стали массово приходить смс с предложением совершить взрыв, поджог или другое противоправное действие за вознаграждение, в противном случае авторы страшных сообщений обещали разобраться с родными ребенка.
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