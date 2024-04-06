Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Эксперт по кибербезопасности рассказал, кто стоит за страшными смс с призывами совершить теракт

Эксперт по кибербезопасности рассказал, кто стоит за страшными смс с призывами совершить теракт

Как реагировать взрослым и детям, ставшими жертвами мошеннических колл-центров. После теракта в «Крокусе» на телефоны подмосковных подростков стали массово приходить смс с предложением совершить взрыв, поджог или другое противоправное действие за вознаграждение, в противном случае авторы страшных сообщений обещали разобраться с родными ребенка.

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Комментарии
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Александр Симаков
Чтобы хоть немного обезопасить себя от мошенников, старайтесь в разных соцсетях (ОК. ВК, МИРТЕСЕН и пр. использовать РАЗНЫЕ ФОТОГРАФИИ в качестве  АВАТАРА.  Даже примитивная программа поиска  человека по фотографии выложит о ВАС все сведения, которые  вы сами сособщаете о себе в соцсетях под ЭТИМ аватаром.
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