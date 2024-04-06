Эксперт по кибербезопасности рассказал, кто стоит за страшными смс с призывами совершить теракт

Александр Симаков

Чтобы хоть немного обезопасить себя от мошенников, старайтесь в разных соцсетях (ОК. ВК, МИРТЕСЕН и пр. использовать РАЗНЫЕ ФОТОГРАФИИ в качестве АВАТАРА. Даже примитивная программа поиска человека по фотографии выложит о ВАС все сведения, которые вы сами сособщаете о себе в соцсетях под ЭТИМ аватаром.