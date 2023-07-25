Показательная порка (Стрелкова). Намек для вредителей обоих полов

Татьяна Романова

Кто сдал Гиркина и зачем? Игорь Гиркин "после начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны". А разве были такие (барыги не счет), кто не осуждал действия МО и руководство страны в начале, не будем скромничать, этой войны? Сколько молодых и здоровых мужиков угробили, особенно в первые дни, никто не считал? Действительно мутная история, а правда, как всегда, где-то посередине.