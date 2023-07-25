После завершению сюжета «Пригожинский мятеж», было несколько раз проговорено – произошедшее для страны стало уроком, за который заплачено на порядок меньше, чем обычно такое стоит.
Показательная порка (Стрелкова). Намек для вредителей обоих полов
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Святая наивность.Или глупость? Путин всегда был их начальником, а все текущие дела вёл Пригожин.
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7 час.
Татьяна Романова
Кто сдал Гиркина и зачем? Игорь Гиркин "после начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны". А разве были такие (барыги не счет), кто не осуждал действия МО и руководство страны в начале, не будем скромничать, этой войны? Сколько молодых и здоровых мужиков угробили, особенно в первые дни, никто не считал? Действительно мутная история, а правда, как всегда, где-то посередине.
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3 час.
Павел Лазарев
гиркин СУКА!
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38 мин.
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