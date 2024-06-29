Трамп: Провальное выступление Байдена затмило мой успех на дебатах

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что его блестящие речи, которые были произнесены в ходе дебатов, оказались незамеченными из-за того, насколько масштабным был провал текущего главы государства Джозефа Байдена.