Пермскую птицефабрику оштрафовали за грязь и дыры в заборе

Россельхознадзор оштрафовал АО «Агросила Птицефабрика Пермская». Причиной послужили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, выявленные в ходе проверки надзорного ведомства, проведенной по требованию прокуратуры.
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