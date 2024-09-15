🇦🇲🇺🇸 О переговорах Энтони Блинкена и Никола Пашиняна Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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🇦🇲🇺🇸 О переговорах Энтони Блинкена и Никола Пашиняна Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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