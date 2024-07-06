Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории России. В ночь на 6 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар беспилотниками по Ейскому, Ленинградскому и Павловскому районам Краснодарского края.