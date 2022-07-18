В курганах ямной культуры нашли расчлененное и сидячее мужские погребения

Александр Дьяченко / Нижневолжский археологический вестник, 2022 Волгоградский археолог Александр Дьяченко представил результаты исследования двух нестандартных погребений первой половины III тысячелетия до нашей эры, раскопанных в Нижнем Поволжье.
Александр Дьяченко / Нижневолжский археологический вестник, 2022 Волгоградский археолог Александр Дьяченко представил результаты исследования двух нестандартных погребений первой половины III тысячелетия до нашей эры, раскопанных в Нижнем Поволжье.
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