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В курганах ямной культуры нашли расчлененное и сидячее мужские погребения

В курганах ямной культуры нашли расчлененное и сидячее мужские погребения

Александр Дьяченко / Нижневолжский археологический вестник, 2022 Волгоградский археолог Александр Дьяченко представил результаты исследования двух нестандартных погребений первой половины III тысячелетия до нашей эры, раскопанных в Нижнем Поволжье.

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